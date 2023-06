Gioco, cultura e sociale: iscrizioni aperte per il 3° torneo internazionale di scacchi di Amelia

Sport, cultura e sociale: racchiuderà tutto questo il Terzo torneo di scacchi internazionale, in programma ad Amelia dal 21 al 23 luglio prossimi, al quale sono attesi giocatori provenienti da tutta Italia e dai circoli limitrofi. L’organizzazione, affidata quest’anno all’avamposto Garibaldino di Mentana con la collaborazione degli scacchisti amerini, prevede tre tornei per categorie differenti: semiprofessionisti, amatori e principianti. Grazie al patrocinio del Comune di Amelia quest’anno il torneo si svolgerà all’interno di una location suggestiva, come palazzo Petrignani.

I dettagli

Saranno presenti all’evento anche gli allievi delle scuole che hanno aderito al progetto ‘scacchi metafora educativa’.

Inoltre, come tutte le precedenti organizzazioni, le coppe, i trofei e le targhe ricordo verranno commissionate ai centri di riabilitazione psicologica del comprensorio amerino in particolare al centro di Porchiano all’associazione AFD (famigliari persone con disabilità). L’evento, che mira a promuovere i valori autentici dello sport e ad avvicinare le associazioni al tema della marginalità, quest’anno promuoverà all’interno della manifestazione scacchistica un concorso di cortometraggi che avrà come oggetto proprio gli scacchi. Per l’organizzazione del contest di cortometraggi ci siamo avvalsi della collaborazione dello scrittore Dario Fani che con il suo libro ‘Ora tocca a me’ sarà da guida per i cortometraggi da presentare al concorso e del regista Francesco Bonelli. Quindi all’aspetto sportivo e sociale si aggiungerà quello culturale per cercare di far conoscere, attraverso l’espressione artistica, questo antico e nobile gioco anche a coloro che ancora non lo praticano. Oltre al patrocinio del Comune di Amelia, l’organizzazione dell’avamposto garibaldino di Mentana ha ottenuto il patrocinio della Regione Umbria e della commissione cultura della Federazione scacchistica italiana. Il bando per partecipare al torneo internazionale di scacchi è presente sul sito www.vesus.org mentre per partecipare al concorso di cortometraggi a tema scacchi è possibile scaricare il regolamento dal sito www. arrococcortofestival.it.

