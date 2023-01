Una giornata con tanta neve in Umbria. C’è chi è abituato in questo periodo a contesti del genere, un po’ meno nel centro cittadino di Terni: intensa nevicata fino alle 11 circa, poi la situazione è migliorata. I problemi più rilevanti sono nelle frazioni più alte ed in Valserra, dove si segnalano criticità per la viabilità e in qualche caso anche per l’assenza di energia elettrica: c’è chi è rimasto bloccato e senza riscaldamento nella mattinata di lunedì.

LE FOTO DEI LETTORI DA TUTTA L’UMBRIA