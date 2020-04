Giornata mondiale del libro: Intermedia Edizioni c’è

L’umbra Isabella Gambini, titolare di Intermedia Edizioni, scelta tra gli editori italiani per rappresentare il settore alla maratona televisiva in programma su Canale Europa e America Oggi TV, in occasione della ‘Giornata mondiale del libro’ patrocinata dall’Unesco. Intermedia Edizioni spiega di aver «accolto con entusiasmo l’invito del professor Massimo Lucidi, ideatore e conduttore della maratona televisiva rivolta all’universo della lettura, che raccoglie virtualmente tutta la grande filiera di professionalità che ruota attorno alla creazione e alla diffusione di un’opera».

A Giacomo Leopardi

L’iniziativa è dedicata, in questa edizione, al bicentenario dell’Infinito di Leopardi, cui la stessa casa editrice ha reso omaggio con la pubblicazione, a maggio dello scorso anno, di un volume antologico curato da Cinzia Baldazzi e Maurizio Pochesci che raccoglie i contributi di quarantasette poeti e di quattordici artisti contemporanei italiani: ‘Duecento anni d’infinito. 1819-2019, poesia e pittura nel bicentenario dell’idillio leopardiano’. Un omaggio al poeta che ha saputo oltrepassare i limiti imposti dalle costrizioni fisiche, culturali e materiali, fino a saper raggiungere, con la potenza dei suoi versi, l’Infinito; versi che saranno letti dall’attore Simone Poccia.

La diretta

L’appuntamento per gli appassionati della lettura è per giovedì 23 aprile, a partire dalle ore 18, sulla TV digitale Canale Europa ed America Oggi TV. La regia del format è curata da Roberto Salvini, patron di Canale Europa. Sarà, inoltre, possibile seguire la diretta anche dalla pagina Facebook di Massimo Lucidi. L’evento vedrà, tra gli altri, la partecipazione del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, di Francesco Serra, Alessandro Iovino, Gennaro Colangelo, Martina Luise, Stanislao De Marsanich, Alessandra Necci, Roberto Race, Tonino Scala e Igor Righetti.