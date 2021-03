Giornata mondiale del teatro, in Umbria un appuntamento online

La Giornata mondiale del teatro è stata istituita dall’International theatre institute, il più grande network mondiale per le arti performative, e da esperti dell’Unesco e celebrata per la prima volta il 27 marzo 1962. Da quel giorno, ogni anno, in tutto il mondo viene celebrata la Giornata mondiale del teatro e, per l’occasione viene richiesto ad una personalità del teatro, della musica e della cultura in genere di scrivere un messaggio, che viene poi tradotto in molte lingue a cura dei numerosi centri nazionali dell’International theatre institute e ne viene data lettura nei teatri, nelle scuole, nelle biblioteche, nei luoghi di cultura e di aggregazione in tutto il mondo. L’attrice premio Oscar Helen Mirrer è l’autrice del messaggio della Giornata mondiale del teatro di quest’anno. Come ogni anno, la Uilt (Unione italiana libero teatro) regione Umbria rappresentata dal presidente Lauro Antoniucci, il centro studi Uilt nazionale rappresentato dal direttore Flavio Cipriani, il Centro studi Uilt regionale rappresentato da Aldo Manuali, hanno inteso offrire un importante contributo ai festeggiamenti in occasione di tale ricorrenza che, quest’anno, segna l’anniversario del 60° dalla sua fondazione.

Incontro online

«Purtroppo la Pandemia – scrivono – che ancora imperversa nel nostro Paese, non consente un festeggiamento a teatro, a contatto con ospiti e attori. Così, anche noi amatori teatranti, ci siamo dotati di un pò di tecnologia per portare in rete il nostro saluto. La finalità dell’iniziativa è quella di celebrare la Gmt 2021 mediante la realizzazione di un incontro online il cui obiettivo è quello di acquisire una pluralità di idee per sviluppare un ragionamento corale sulla vita come arte dell’incontro, dove il teatro è uno degli strumenti principali. Altro importante e successivo obiettivo sarà l’acquisizione dei materiali prodotti per poter poi realizzare laboratori teatrali specifici volti anche alla realizzazione di un evento regionale da organizzare in base al materiale pervenuto. L’incontro avrà come filo rosso i contributi creativi che sono pervenuti attraverso un concorso di idee». Attraverso il testo teatrale ‘Il re muore’ di E. Ionesco (un regno che si sta sgretolando minacciato da crepe e falle, un essere umano che si sta dissolvendo perdendo una propria identità che sembrava inattaccabile, in una situazione consolidata di invulnerabilità che si dimostra per lo più apparente, un dolore sommesso che invade il vivere in una colonna sonora di rumore scricchiolante di un momento che sta scivolando inesorabile verso la fine), i partecipanti sono stati chiamati ad elaborare un’idea, attraverso varie forme artistiche, lasciando una libertà espressiva che possa far apparire il senso del momento che stiamo vivendo ispirandosi all’opera, che potrebbe rappresentare anche un semplice pretesto ad una personale elaborazione che ne restituisca comunque il senso nel testo e dal testo. Ci confronteremo su tre temi: crepe, perdite d’identità e resilienza».

La serata

Nell’evento «verrà letto, come è tradizione, il messaggio istituzionale e la serata proseguirà la partecipazione di personaggi importanti, che vanno dal segretario generale dell’Iti-Italia, Giorgio Corzu, a registi, attori, commediografi e docenti del mondo del teatro professionistico: Lorenzo Mango docente all’Università ‘l’Orientale’ di Napoli; Ninni Bruschetta attore, regista, drammaturgo e docente teatrale; Maria Letizia Compatangelo presidente del Cendic – Centro nazionale drammaturgia italiana contemporanea; Maria Giovanna Rosati Hansen regista, drammaturga e docente teatrale; Francesco Randazzo attore, regista, drammaturgo, scrittore e docente teatrale; Michele Monetta attore, regista, drammaturgo e docente teatrale; Lina Salvatore attrice, regista, docente teatrale; Dario La Ferla attore, ballerino, coreografo, docente teatro-danza. La serata sarà ricca di contenuti tra cui la visualizzazione dei filmati presentati dalle compagnie umbre partecipanti: Argento vivo, Ragazzi di Moiano, Breakfast club teatro, Nuova compagnia città di Terni, Gruppo di teatro Il Castellaccio, Le Mani in tasca. La trasmissione sarà visibile su Facebook e YouTube sabato 27 marzo a partire dalle 21. Tutti coloro che sono amanti del teatro sono invitati a partecipare all’iniziativa gratuita, per testimoniare e sostenere l’importanza che riveste per tutta la società il lavoro teatrale e ringraziare tutti coloro che operano al suo interno, confortandoli che siamo con loro e che alla ripartenza riempiremo come non mai tutti i teatri.