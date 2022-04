Giovane orvietano deve scontare 6 anni e 2 mesi: arrestato

Un 27enne orvietano – M.R. le sue iniziali – è stato arrestato dai carabinieri del comando stazione di Orvieto in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura generale presso la corte d’appello di Roma. Il giovane deve scontare una condanna a 6 anni e 2 mesi di reclusione per reati legati allo spaccio di droga.

Ficulle e Fabro

Sempre nell’Orvietano, a Ficulle, i militari dell’Arma hanno arrestato una persona per reati connessi all’immigrazione clandestina: la pena da scontare in questo caso è di 2 anni e 7 mesi per fatti avvenuti all’estero. Alla stazione ferroviaria di Fabro, invece, i carabinieri hanno controllato un 54enne originario di Bolzano – D.F. le sue iniziali – già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e quindi segnalato alla prefettura in quanto assuntore.