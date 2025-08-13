Un giovane ternano di 26 anni, Lorenzo Satolli, ha purtroppo perso la vita in Austria mentre era in vacanza con due amici.

Lorenzo è finito a terra poco dopo le 1 di lunedì e non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita, come racconta in prima battuta La Nazione nell’edizione odierna. Nella giornata di martedì i familiari sono partiti per l’Austria. «Zi come va? Il lavoro? Come stai? Ogni volta che mi vedevi… Voglio ricordarti bello, sorridente, con le battute sempre pronte, il destino è crudele. Ora, sfreccia, nel cielo. Buon viaggio amore», il messaggio della zia in un post Facebook.

L’INCIDENTE NEL SITO DI INFORMAZIONE AUSTRIACO 5MIN.AT

Dolore e commozione per i familiari e tutte le persone che conoscevano Lorenzo, che era attivo in un’azienda di trasporti di Terni legata a Medei. L’impatto mortale – non ci sono altri mezzi coinvolti – nell’area di Villach, non distante dal confine con l’Italia. In Austria ci sarà la cremazione, poi il successivo rito funebre nella sua Terni.

Il sito austriaco 5min.at spiega che l’incidente è avvenuto in una strada comunale di Hohenthurn, vicino Villach, nella notte tra lunedì e martedì. Lorenzo avrebbe colpito un grande masso ed è stato sbalzato per decine di metri a ridosso di un torrente: sono stati gli amici a chiamare subito i soccorsi quando ancora era cosciente. Poi, purtroppo, è sopraggiunto il decesso a causa delle gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Hohenthurn e Arnoldstein, nonché la croce rossa carinziana.