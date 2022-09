Giovani agricoltori in Umbria: bando da 6 milioni per il ricambio generazionale

Un bando da sei milioni di euro per «favorire insediamento e ricambio generazionale». Riguarda i giovani agricoltori e le domande in Umbria potranno essere inviate da 21 settembre: la dotazione di finanziaria – specifica l’assessorato regionale – prevede un premio da 70 mila euro per ciascun giovane insediato che «si impegni a condurre un’azienda agricola in regime biologico, per la copertura dei costi inerenti l’avvio e l’esercizio delle attività. Potranno essere finanziati, inoltre, progetti orientati alla produzione di servizi connessi all’agricoltura quali: agriturismo, agricoltura sociale e fattorie didattiche». I beneficiari sono persone tra i 18 ed i 41 anni di età non compiuti che si insediano «per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda. L’impresa può essere condotta anche a titolo di affitto, oltre che proprietà o usufrutto». È possibile presentare la domanda di sostegno a partire dal 21 settembre prossimo fino al 16 gennaio 2023. I fondi arrivano dall’European union recovery instrument.

