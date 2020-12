I bambini di Giove ‘postini di poesie’

‘Postini di poesie’ per una mattinata. Sarà un martedì 22 dicembre speciale per i piccoli della scuola primaria di Giove: bambini e bambine correranno per le strade del paese per imbucare nelle cassette versi poetici e consegnare una poesia ad ogni esercizio commerciale. Non solo: durante l’iniziativa pre Natale ne reciteranno qualcuna durante il loro passaggio per le strade del piccolo comune del ternano. E scatta l’invito per i cittadini: «Se sentite dei campanellini che suonano per la via, affacciatevi alla finestra». Il particolare appuntamento è previsto il 22 dicembre dalle 10.30 alle 12.30.

