Lo hanno sorpreso in possesso di un grosso machete, un passamontagna e hashish. Per questo motivo un 28enne di origini tunisine è stato arrestato dalla polizia di Stato.

Il personale delle Volanti è entrato in azione nella zona di Porta Pesa durante un controllo. Tre i soggetti nel mirino: uno dei tre è fuggito, gli altri due sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione.

Negli indumenti del 28enne gli agenti hanno trovato un involucro contenente hashish per mezzo etto. Poi il machete e il passamontagna: l’uomo non è stato in grado di motivarne il possesso. Ed è così scattato l’arresto per spaccio di sostanza stupefacente e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’altro fermato è risultato irregolare sul territorio nazionale e ora è a disposizione dell’ufficio immigrazione.