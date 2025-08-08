Grave incidente nella prima mattinata di venerdì lungo il raccordo Perugia-Bettolle, al confine tra Toscana (Cortona) e Umbria. L’impatto è avvenuto a pochi metri dall’uscita per Pietraia e ha coinvolto un mezzo pesante e l’autovettura che lo precedeva. Finita poi sotto il camion.

Sul posto il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed il personale Anas per la gestione della viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico – carreggiata in direzione Bettolle – per consentire tutte le operazioni del caso. La persona coinvolta, un giovane di 30 anni, è stato subito trasportato in ospedale ‘Scotte’ di Siena. «Uscita obbligatoria a Castiglione del Lago al km 18,300 con rientro a Petraia al km 15,800. Traffico deviato su SS71 e SP33», spiega la società.