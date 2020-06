UniStranieri, Grego Bolli: «L’università ha il dovere di ripartire»

Condividi questo articolo su

















A margine della presentazione del corso di laurea in studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale, la rettrice Grego Bolli dice la sua sulla ripresa della didattica in presenza dopo il lockdown per l’emergenza coronavirus, che ha avuto conseguenze, ovviamente, anche sul mondo accademico.

«C’è voglia di tornare alla normalità»

«Le università credo che abbiano il dovere di ripartire anche se la situazione è ancora di incertezza però quello a cui stiamo lavorando attualmente è ripartire, almeno in parte, in presenza già dal primo semestre del prossimo anno accademico, garantendo comunque una formazione a distanza nel modo più interattivo possibile con gli studenti internazionali e fuori sede. C’è voglia di tornare alla normalità e credo che ci sia da parte degli studenti la voglia di rigodere dell’esperienza universitaria».

Il corso sulla prevenzione dei rischi ambientali

Nelle scorse settimane dalla Stranieri era arrivato anche l’annuncio della istituzione di un nuovo corso di laurea triennale di Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale utile a misurare l’impatto dei rischi ambientali, raccogliere dati, costruire modelli e quindi elaborare previsioni. Un settore che già occupa oltre 500mila persone.