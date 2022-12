Grida ad un giovane di rallentare e riceve minacce ed insulti: 22enne nei guai

Ha notato un’auto arrivare a grande velocità mentre stava portando in giro il cane e, preoccupato per i pedoni, ha gridato al conducente di rallentare. In risposta ha ricevuto insulti, minacce e anche una spinta con caduta a terra: per questo motivo un 22enne italiano è stato denunciato dopo l’intervento della polizia di Stato. Il fatto è accaduto in località Cenerente a Perugia.

Ubriaco

Il giovane ha fermato l’auto e, in stato di ubriachezza, ha iniziato a minacciare il 58enne. Una volta fatto cadere l’uomo è risalito in auto ed è andato via. All’indomani dell’aggressione è andato in questura per denunciare il tutto, riferendo di aver riportato lesioni guaribili in sette giorni ed a stretto giro la polizia ha individuato il responsabile: per il classe 2000 c’è la denuncia per lesioni personali.