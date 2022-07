Gualdo Cattaneo, oliveto in fiamme: l’incendio si propaga nel bosco

I vigili del fuoco di Foligno sono al lavoro dalle 15 di domenica per un incendio che ha coinvolto un oliveto nel comune di Gualdo Cattaneo. Le fiamme si stanno propagando al vicino bosco ed è stato necessario chiedere il supporto della squadra Aib (automezzi interventi boschivi) dalla sede centrale insieme al Dos (direttore operazioni spegnimento) per coordinare le operazioni di spegnimento con mezzi aerei. In arrivo anche due squadre dell’agenzia forestale e l’elicottero regionale.

