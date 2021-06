Trovato rettile non autoctono: «Massima attenzione»

«In attesa degli accertamenti da parte delle autorità preposte si prega di prestare la massima attenzione nelle escursioni nei pressi della località segnalata. In caso di avvistamento contattare immediatamente il 112». L’avviso è del sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini, e fa riferimento alla localizzazione di un avvistamento di un «rettile di origine non autoctona». Si tratterebbe di un pitone o di un boa.

Dove

Il rettile è stato avvistato in località Grutti, nei pressi del fosso Casa Mancino, durante un’escursione. Ad immortalarlo, uno dei partecipanti alla passeggiata. «Sono in corso da parte della locale stazione dei carabinieri e dei forestali, accertamenti sulla foto oggetto della segnalazione». Il triste fenomeno dell’abbandono di animali non riguarda solo quelli domestici, ma anche specie più e meno particolari – come i serpenti – che una volta in natura, non riescono ovviamente a sopravvivere più di tanto tempo, essendo abituati alla cattività. Vicende per le quali c’è una lunga casistica e che, a volte, si sono concluse con le denunce dei responsabili.