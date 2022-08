Gualdo Tadino: ditta ‘piena’ di irregolarità. Sospesa con denuncia

Controlli a tappeto dei carabinieri di Gubbio, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro e al personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Perugia, per contrastare il lavoro sommerso e tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso un’impresa ispezionata a Gualdo Tadino (Perugia), i militari hanno riscontrato diverse irregolarità sulle dotazioni di sicurezza dello stabile, sulla formazione dei dipendenti in materia di primo soccorso e sull’igiene complessiva dei locali. Per questo l’attività è stata sospesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene. L’impresa in questione impiegava anche due cittadini extra comunitari, sprovvisti del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato: il legale rappresentante della ditta è stato denunciato è stato denunciato a piede libero, oltre alle sanzioni amministrative comminate.

