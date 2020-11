Gualdo Tadino in ansia per un papà 40enne

Intorno alle ore 11 di venerdì mattina ha lasciato la propria auto parcheggiata di fronte all’eremo di Serrasanta (Gualdo Tadino) e da quel momento nessuno ha avuto più notizie di lui. Per questo nel corso della stessa giornata sono scattate le ricerche che vedono in campo i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia – con personale del nucleo Tas ed il supporto di un elicottero del 115 alzatosi da Arezzo, impiegato finché la luce naturale lo ha consentito – oltre ai carabinieri ed ai volontari. Per i familiari e gli amici delll’uomo – che lavora come ferroviere ed è padre di due figli – sono ore di grande apprensione.

Articolo in aggiornamento