Guardea celebra il Beato Pascuccio: tutti gli eventi in programma

A Guardea partono i festeggiamenti in onore del Beato Pascuccio con un ricco programma di intrattenimento artistico. L’apertura è riservata alla messa celebrata,ì giovedì 15 giugno alle ore 21 nell’eremo francescano Santa Illuminata. La porta d’ingresso al triduo religioso che nei due giorni a seguire, alle ore 18 nella chiesa parrocchiale, sarà animato da padre Mauro Russo, chiamato a celebrare la liturgia eucaristica del venerdì e del sabato. Venerdì 16 giugno alle 21 intrattenimento musicale in piazza Pietro Panfili con gli Scirockati. Alle 22 l’atteso spettacolo di cabaret con Enzo Salvi ed il suo ‘Mammamia come sto’. Sabato 17 giugno sarà invece la volta della lunga notte bianca. Alle 16 apertura dei mercatini e, dalle 17, spettacoli con artisti di strada e la Miwastreetband. Alle 21.30, in piazza Pietro Panfili, spettacolo musicale con Demo Morselli e Marcello Cirillo. Alle 23.30 estrazione della ricca tombola dal valore di 8 mila euro. Da mezzanotte e mezza l’Arco della coscienza planetaria ospiterà lo spazio dj set con Christian Marchi. Domenica 18 giugno alle 16 apertura dei gonfiabili e animazione per bambini presso l’Arco della coscienza planetaria; alle 18 spettacolo musicale con la Kombriccola Vasco Rossi acustic tribute band; alle 21 si torna in piazza con Catia Rea e ‘Top of the pops’. Tutte le sere, alle 20, apertura della taverna del Beato, stand gastronomico in collaborazione con Pro loco, Sagra degli gnocchi e Sagra del cinghiale.

