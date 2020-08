Guardea, la sagra degli gnocchi compie 30 anni

Dal 13 al 16 agosto in piazza Panfili a Guardea (Terni) torna la sagra degli gnocchi, un evento giunto alla sua 30esima edizione e divenuto, nel corso degli anni, un appuntamento tradizionale dell’estate umbra, grazie all’ottima cucina e al clima conviviale della manifestazione. L’evento del paese posto a metà strada tra Orvieto e Amelia prevede un ricco menù di carne alla brace e, ovviamente, gnocchi fatti a mano disponibili in cinque sughi diversi. «La manifestazione – spiegano gli organizzatori, in testa l’Asd Guardea – si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid, con dispositivi di sanificazione e distanziamento sociale, per serate di divertimento in totale sicurezza». Per maggiori informazioni e per restare aggiornati su tutte le novità della sagra, è possibile visitare il sito internet www.sagradeglignocchi.it e la pagina Facebook www.facebook.com/SagraGnocchiGuardea

