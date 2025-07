Grave infortunio nel tardo pomeriggio di giovedì nel territorio comunale di Gubbio, in località Nogna. Un 90enne è rimasto ferito in seguito al ribaltamento di un trattore agricolo: l’uomo è stato elitrasportato con Nibbio al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia in codice rosso. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco del distaccamento eugubino.