Apprensione per un escursionista 40enne originario di Gubbio (Perugia) – P.F. le sue iniziali – residente a Pordenone, di cui non si hanno notizie da due giorni. Le ricerche sono scattate nella zona di Piancavallo (Pordenone) dopo che i carabinieri hanno ritrovato la sua auto abbandonata. In campo il Soccorso alpino e speleologico, l’Arma, i vigili del fuoco e la Protezione civile anche con l’ausilio di un elicottero.

Articolo in aggiornamento