Gubbio, incendio boschivo attivo da ore

Lungo lavoro per i vigili del fuoco a San Bartolomeo, nel territorio comunale di Gubbio. Il 115 si è attivato a causa di un incendio boschivo sviluppatosi dal pomeriggio di venerdì: sul posto ci sono i vvf di Gubbio, il direttore operazioni di spegnimento proveniente da Terni e personale di Afor. Per ora non sono interessate abitazioni: «Dal Centro operativo aereo unificiato – Coau – nessun mezzo aereo disponibile per il momento causa diversi incendi nel nord Italia», fa sapere il comando di Perugia. Un mezzo aereo è stato assegnato poco dopo con arrivo in tarda mattinata.

Condividi questo articolo su