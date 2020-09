Stretta sulla movida: mini ‘coprifuoco’ a Gubbio dalle 1 alle 5

Riduzione delle occasioni di assembramento nel rispetto di ragioni di ordine pubblico. Questa la motivazione principale che ha portato il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, a firmare un’ordinanza per una ‘stretta’ sulla movida nei prossimi weekend: «Per le sere di giovedì 10 settembre, venerdì 11 e sabato 12, venerdì 18 settembre e sabato 19, venerdì 25 settembre e sabato 26, venerdì 2 ottobre e sabato 3, venerdì 9 ottobre e sabato 10, le attività commerciali del centro storico dovranno chiudere alle ore 01 (con ripresa delle attività non prima delle ore 5)». Vietata anche la vendita per asporto, la somministrazione e il consumo di bevande con utilizzo di contenitori in vetro e alluminio e bottiglie di plastica munite di tappo nelle aree pubbliche, dalle 23 fino alla riapertura del giorno seguente.

L’obiettivo

Il sindaco sottolinea che si tratta di un provvedimento «fortemente sollecitatoci dalle forze dell’ordine e dallo stesso prefetto con il quale ci auguriamo di riuscire a contenere al massimo gli assembramenti notturni, sia per ridurre il rischio contagio da Covid-19, sia per le legittime esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica più volte esposteci dai residenti del centro storico». Vigileranno la polizia Municipale e le altre forze dell’ordine.