Detenzione illegale ed alterazione di arma. Questi i reati per i quali è stato arrestato in flagranza di reato un 60enne dalla polizia di Stato a Foligno: in casa aveva un fucile da caccia a canne e relativo munizionamento.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine in quanto gravato da pregiudizi di polizia per associazione a delinquere e per reati contro il patrimonio, nonché da alcune segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La perquisizione ha fatto emergere l’arma che, tuttavia, era detenuta in modo illegittimo.

«Ben nascosto all’interno della camera da letto, è stato rinvenuto un fucile da caccia, del tipo doppietta, al quale erano state mozzate le canne, probabilmente per renderlo più facilmente trasportabile ed occultabile», spiega la questura. Il 60enne è rimasto evasivo al momento di dare spiegazioni agli agenti. Ora è in carcere a Spoleto in attesa dell’udienza di convalida.