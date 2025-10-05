Domenica pomeriggio Helena Prestes e Javier Martinez sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, per parlare dei loro otto mesi di amore. Inevitabilmente si è parlato anche della loro recente convivenza, iniziata a Terni, da quando ad agosto Javier ha iniziato la preparazione con la Terni Volley Academy.

«Stiamo ufficialmente convivendo a Terni – ha raccontato Martinez alla Toffanin – dove facciamo una vita più tranquilla di quella a Milano. Helena la vedo molto più serena e se lei sta bene ed è felice lo sono anche io. Sono tornato a giocare a pallavolo a Terni, ringrazio tantissimo la squadra che mi ha permesso di convivere con lei e di ritornare su un campionato molto competitivo. Sta andando molto bene, iniziamo il campionato il 26 ottobre e speriamo in una bella annata».

Per Helena quanto raccontato da Javier è «tutto vero, Terni è più tranquilla di Milano, ma è una città enorme, c’è tutto quello di cui ho bisogno, non mi manca niente». I due giovani sudamericani hanno anche parlato di matrimonio e figli: «Io non voglio aspettare troppo – ha detto Javier – lo ricordo spesso ad Helena, voglio creare una famiglia. Parliamo spesso anche di nomi che potrebbero avere i nostri figli. Speriamo avvenga presto».