I comuni celebrano la giornata mondiale della Croce Rossa

L’8 maggio ci sarà la cerimonia di apposizione di una targa presso la sala opetativa della Croce Rossa Italiana di Avigliano Umbro (Terni). La data è stata scelta in quanto ricorre l’anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del movimento. «Nell’impossibilità di festeggiare la ricorrenza a causa delle restrizioni collegate all’emergenza sanitaria in atto – è la nota della CRI aviglianese -, la Croce Rossa intende comunque dar corso ad alcune iniziative, in collaborazione con le amministrazioni comunali di tutta Italia, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione. A questo invito hanno risposto anche i comuni di Avigliano Umbro, Montecastrilli, Amelia e Acquasparta che esporranno la bandiera della CRI, consegnata nei giorni scorsi dal presidente Matteo Sciarrini, fuori dai Comuni dal 2 al 9 maggio. L’8 maggio, inoltre, in occasione della giornata mondiale dedicata alla CRI, i sindaci di Avigliano Umbro e Montecastrilli apporranno una targa commemorativa per omaggiare il movimento e i tanti volontari che operano al servizio della comunità soprattutto in questo anno di pandemia definito ‘tempo della gentilezza e dell’azione’».

