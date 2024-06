‘Foligno al voto, in quattro per la fascia tricolore’: questo il titolo della trasmissione ‘Nero su Bianco’, il talk show condotto dal giornalista Laurent De Bai, in onda martedì 4 giugno alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre). Saranno presenti Stefano Zuccarini, sindaco uscente e sostenuto dal centrodestra; Mauro Masciotti, candidato del centrosinistra; Enrico Presilla di Alternativa Popolare; Moreno Finamonti, sostenuto dalla lista civica La Voce di Foligno.

