‘I Ricostruttori’, tre conferenze sulla meditazione

L’associazione ‘I Ricostruttori’, con sede presso il monastero di San Simeone a Stroncone (Terni), propone un ciclo di conferenze gratuite – online su piattaforma Zoom – sul tema della meditazione. Il ciclo di conferenze intende far conoscere alcune pratiche, che possono alleviare e dare un orientamento di senso, in un momento difficile come quello attuale. La prima conferenza, sabato 24 ottobre alle ore 16.30, si intitola ‘ La meditazione ci aiuta a stare meglio, introdurrà a tutti i benefici fisici e psichici della pratica della meditazione profonda. Sarà a cura del dottor Arcangelo Giordano. La seconda conferenza si terrà sabato 31 ottobre alle 16.30, dal titolo ‘Consigli pratici per gestire ansia e paura’ e sarà a cura della fisioterapista Anna Arrigoni. La terza e ultima conferenza, sabato 7 novembre alle 16.30, si intitola ‘Dalla crisi psicologica al risveglio spiritual’. Tratterà della crisi psicologica come possibilità di un risveglio spirituale con tutti i suoi benefici. Sarà a cura dello psicologo Arnaldo Cavalieri. Per informazioni è possibile contattare il numero 348.9016431.

