Il 23 giugno Marina Rei a Collestatte

L’associazione culturale ‘Paolo Taglioni’ organizza una serie di eventi che si terranno a Collestatte (Terni) dal 23 giugno al 15 luglio. Dopo artisti e personaggi del calibro di Rita Marcotulli, Charlie Cannon, Micah P. Hinson, Julia Kent, Ferruccio Spinetti, lo scrittore Erri De Luca, quest’anno – l’appuntamento è per il 23 giugno alle ore 21 – tocca a Marina Rei che proporrà un concerto acustico in funzione anche della location. Per partecipare è necessario il tesseramento all’associazione al costo di 10 euro. «L’associazione – spiega una nota – nasce con l’intenzione di valorizzare, attraverso l’organizzazione di eventi culturali, il borgo di Collestatte, paese che riversa in un forte stato di degrado dovuto anche allo spopolamento». Di seguito il calendario degli eventi.

Condividi questo articolo su