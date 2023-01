Il bosco incantato dietro Bolognola sui Sibillini – Fotogallery

di G.R.

Per gli umbri, e più nello specifico perugini, Bolognola sui monti Sibillini è uno dei posti più comodi e vicini dove andare per un giorno o un weekend di sci. La stazione sciistica di Pintura di Bolognola (Macerata) è uno dei bacini più grandi delle Marche. Dietro però c’è molto di più. Se muniti della giusta attrezzatura (scarponi, ghette e quant’altro) si decide di andare all’avventura e affrontare fino a mezzo metro di neve e per alcuni tratti avanzare in quasi scalata praticamente usando tutti e quattro gli arti, si arriva in un boschetto di arbusti davvero affascinante. Qua la magia della neve ti catapulta dentro Le Cronache di Narnia senza accorgerti di essere entrato nell’armadio.

LE FOTO