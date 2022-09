‘Il bugiardo’: esce il libro di Alessia Cicconi

Si intitola ‘Il bugiardo – Le infinite menzogne di un padre’ il libro dell’autrice ternana Alessia Cicconi, pubblicato da Morphema Edizioni. «Un’adozione – si legge nella presentazione – non avviene mai per caso, è sempre fortemente voluta e se si decide di donare amore e dignità per la vita, poi non si deve far crescere una figlia riempiendola di bugie quotidiane, sotterfugi e tradimenti, decidendo ogni giorno di venir meno ad un impegno solennemente assunto. La madre di Natalia ha donato ogni giorno amore a sua figlia insegnandole rispetto e massima educazione. Il padre di Natalia l’ha invece costantemente ingannata nascondendosi dietro una maschera per apparire, agli occhi di tutti, quello che invece non è mai stato. Natalia, che stava per morire di fame, rinasce con l’adozione ma poi viene gettata di nuovo nell’inferno, per poi rinascere definitivamente grazie a sua madre ma senza suo padre. Cosa spinge un essere umano a sposarsi e ad adottare un figlio, se poi decide di vivere costantemente nelle sue menzogne per i suoi divertimenti perversi?». Così l’autrice: «Natalia è una ragazza che ci insegna a vivere perché, nonostante tutte le difficoltà che la vita ci pone davanti, lei non si è mai arresa. Ha combattuto e vinto tutte le sue battaglie e noi dobbiamo fare come lei, perché la vita va vissuta fino in fondo e ad ogni costo. Leggendolo, scoprirete e troverete anche voi la forza di reagire e andare avanti sempre contro tutto e tutti, come ha fatto Natalia». A questo link è possibile acquistare il libro.

