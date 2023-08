Il Cantagiro Umbria a caccia di talenti con la finale regionale di Narni Scalo

Sabato 2 settembre, alle ore 21.30 a Narni Scalo, è in programma la finale regionale del Cantagiro in cui si esibiranno gli artisti umbri e delle aree limitrofe che, a fine settembre (dal 23 al 30), saranno impegnati a Fiuggi (Frosinone) per la fase nazionale del concorso. L’evento, come da tradizione, è organizzato in collaborazione con ‘Lo Scalo 82’ e il ‘Nuovo Conad Superstore’ e si svolgerà in piazza Comencini, nello spazio verde antistante il ristorante. Le iscrizioni per partecipare al concorso saranno aperte fino al 27 agosto. Sul palco, oltre ai concorrenti delle varie categorie (baby, junior, interpreti, rap, cantautori, band e new voice) saranno presenti ospiti musicali e non solo. Anche quest’anno la serata sarà aperta dalla tribute band dei Nomadi ‘Opera Nomade’. Tra gli ospiti, molti ex della manifestazione tra cui anche il cantante Franco Tortora, reduce da The Voice Senior e secondo classificato al Cantagiro nel 1972.

La ‘prova del palco’

«Siamo orgogliosi – spiegano gli organizzatori umbri – di far parte di questa grande manifestazione che da 1962 è a caccia dei migliori talenti della musica italiana. In questi ultimi anni il mercato musicale è cambiato molto, sono cambiate le modalità espressive, le opportunità e sono cambiati anche i mezzi a disposizione per fruire la musica. Ora, caricando un video musicale sui social, se hai stoffa e fortuna puoi diventare virale e raggiungere migliaia di persone e likes. Ma tutto questo non basta. Molti di questi ‘fenomeni’ del web non hanno mai calcato un palco e per chi vuole provare ad emergere in questa professione, non è possibile. Il Cantagiro dà la possibilità ai ragazzi di tornare ad esibirsi dal vivo, di fare musica live, di uscire dalla cameretta e tornare a cantare in piazza. Di fronte ad un pubblico vero, che si emoziona, che ti guarda negli occhi e che magari poi, se gli piaci davvero, ti mette anche i like su instagram».

Come iscriversi

«Non possiamo e non vogliamo negare la modernità – aggiunge il direttore artistico del Cantagiro Umbria, Alessandro Cavalieri – ma possiamo ascoltarla, interpretarla ed integrarla. Le mode cambiano, i gusti musicali mutano ma la passione va aiutata a germogliare sempre, cercando di dare concretezza a quel ‘successo’ virtuale». Media partner che seguiranno da vicino tutte le fasi del concorso sono Teleambiente (Ch 18 in Umbria e Lazio, 244 in tutta Italia) e Radio Galileo, insieme a Radio Italia Anni ’60, Mio, 2 Due Righe.com, Rcs Radio e Segnalibro. Con la collaborazione di Siae e Nuovo Imaie. L’organizzazione regionale è curata dall’associazione culturale ‘La Sosta’ di Terni. Per info ed iscrizioni: [email protected] – 340.1117940 (LINK DIRETTO PER LE ISCRIZIONI).