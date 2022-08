Il castello di Arrone ospita l’evento per la notte di San Lorenzo

L’Ave Maria dalle 20.30 dal campanile della chiesa di San Giovanni eseguito dal gruppo Campanari. Poi degustazioni di prodotti locali, una conferenza dell’associazione culturale Pericle alle 21.30 e, mezz’ora più tardi, l’accesso alla torre civica dove verrà installato un telescopio professionale (con l’aiuto di Astrofili si potrà scrutare il cielo). È ciò che prevede la manifestazione ‘Il borgo dei desideri’ ad Arrone in occasione della notte di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto: in campo per l’organizzazione la locale proloco e l’amministrazione comunale: «In questa edizione – spiega Domenico Bordacchini, presidente della proloco di Arrone – abbiamo la novità ‘Esprimi il tuo desiderio per tutelare l’ambiente e preservare l’ambiente’. Va scritto su appositi biglietti che forniremo all’ingresso e lasciato in un contenitore di desideri appositamente predisposto. Si potrà vincere uno Smart Box dei Borghi più belli d’Italia».

