Il Comune alla Regione: «Prezzi dei tamponi privati sono troppo alti»

Il consiglio comunale di Perugia ha approvato la mozione urgente presentata dal consigliere di Forza Italia Michele Cesaro che chiede all’amministrazione comunale di attivare la verifica dei costi dei tamponi molecolari nelle strutture private e interloquire con la Regione affinché si possano individuare azioni atte al contenimento dei suddetti costi per le famiglie, in un momento economicamente e socialmente drammatico come quello che si sta vivendo.

TEST COVID NELLE STRUTTURE PRIVATE, TELENOVELA CHE VA AVANTI DA SEI MESI

«Evitare iniquità»

La proposta è stata approvata dall’assemblea cittadina con 22 voti a favore e 8 astenuti. «Mi auguro che si possa attuare una regolamentazione della situazione in oggetto – ha dichiarato in aula Cesaro – per evitare differenze tra chi è più agiato e chi meno. I laboratori privati sono nevralgici per il tracciamento dei contagi, ma dobbiamo evitare che attraverso questo servizio si generi iniquità. È necessario anche che la regione si attivi con il Ministero affinché siano previsti rimborsi per i cittadini ad esempio nella prossima legge finanziaria. Devono essere messe in atto azioni concrete a supporto alle famiglie già in crisi a causa dalla pandemia».

Costi troppo alti

Attualmente il costo in Umbria per i tamponi oro/rino faringeo variano tra gli 85-120 Euro, ma da una indagine condotta grazie a professionisti che operano nel settore – stando a quanto emerso in aula – i costi vivi per l’effettuazione di un tampone molecolare (reagenti, materiali di consumo e ammortamento tecnologie) si aggirano intorno ai 25 euro, ai quali devono aggiungersi i costi del personale e dei costi della logistica, rendendo così remunerativo il test a partire dai 50-60 euro mantenendo uno standard qualitativo elevato.

Il passaggio in commissione

«Definire un prezzo massimo»

«Con la mozione urgente approvata dal consiglio comunale – ha dichiarato Cesaro attraverso una nota – intendo impegnare il sindaco e la giunta a farsi promotori presso la Regione Umbria della definizione di un prezzo massimo regolamentato, al quale il tampone molecolare possa essere commercializzato, ferma restando l’erogazione in conseguenza di una reale necessità, riscontrabile in base a una richiesta del Medico di Medicina Generale. Chiedo, inoltre, che l’amministrazione comunale si faccia promotrice di un’azione di partecipazione da parte della regione dell’Umbria alla spesa dei cittadini che eseguono un tampone su prescrizione medica presso le strutture private, anche previa istanza al Ministero della Salute ed al Governo nel suo complesso, per erogare specifici fondi vincolati al relativo utilizzo».