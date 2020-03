Il coronavirus spiegato ai bambini dal clown

Condividi questo articolo su

















EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Si chiama Marina Di Marco, psicologa e clownterapeuta. Per spiegare ai bambini cosa sta succedendo in periodo di emergenza coronavirus e come comportarsi, ha realizzato un video in cui, nelle vesti del clown Sbroghi, la si vede alle prese con il pericoloso virus.

Dove nasce Sbroghi

Marina lavora a Perugia come libero professionista e svolge il tirocinio di specializzazione in neuropsichiatria infantile da 4 anni. Il personaggio di Sbroghi nasce nel suo periodo di formazione con ‘I nasi Rossi’ del dottor Jumba (Federazione nazionale Clown).

Il senso dell’umorismo

«Lavorando come psicologa e facendo formazione come clown-terapeuta – spiega Marina a umbriaon.it – ho avuto la possibilità di incontrare bambini dentro e fuori le corsie dell’ospedale. E mi sono resa conto che il senso dell’umorismo è uno dei meccanismi di difesa più importanti per proteggerci dall’ansia e dall’angoscia intensa».

Il valore della paura

«Io e il mio compagno, Alessandro Ruta, formatore e attore di ‘Rinoceronte Teatro’, abbiamo avuto l’idea di creare questo video che possa, con il sorriso, spiegare ai bambini l’importanza dello stare a casa in questo momento e anche del diritto di aver paura. La paura è un’emozione necessaria per la sopravvivenza. Attiva il nostro sistema nervoso simpatico e ci dice se fuggire o attaccare. Fondamentale per muoverci nel mondo».