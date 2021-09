‘Il Diavolo e l’Acqua Santa’, Vandelli e Bonaffini: opposti che si attraggono

Parte il conto alla rovescia – appuntamento il 25 settembre alle ore 16.30 nelle sale del Comune di Spoleto – per l’interessante ‘passo a due’ promosso dalla Vandelli Event Design Art, che vedrà Marcello Vandelli in un confronto singolare con la ‘pittrice del buio’, alias Antonella Bonaffini. Mai due stili avrebbero potuto essere così diversi ma gli opposti, è noto, si attraggano. La mostra, patrocinata dal Comune di Spoleto, curata da Eleonora Tabarelli, ha come titolo ‘Il Diavolo e l’Acqua Santa’.

I contenuti

Nell’ambito della stessa Marcello Vandelli proporrà la sua personale dal titolo ‘Io non sono un monocromo’ e la Bonaffini ‘Il buio è il mio colore’. Una sinergia cromatica forte quella che si ravvede e che renderà omogenea una contrapposizione che si preannuncia vincente. Sarà il noto critico d’arte Marco Grilli ad iniziare l’evento, destinato a far discutere per la particolarità intrinseca dei due autori che nella loro apparente diversità, sapranno come riconoscersi. Marcello Vandelli è annoverato tra i rappresentanti maggiori della pop art italiana. Un simbolismo il suo, che lo distacca nettamente da chi lo ha preceduto e che, in Vandelli, personalizzandosi, trova piena configurazione. Vittorio Sgarbi, in occasione di una mostra tenutasi nel cuore di Trastevere, a palazzo Velli, di Vandelli disse che di lui a lungo avremmo sentito parlare, per una dirompenza pittorica che disconosce uguagli e che lo rende uno degli autori più interessanti del panorama pittorico italiano. La Bonaffini, in occasione di questa mostra, sposerà invece un tratto più delicato, con uno stile che in molti dipinti ricorderà la pittura di Van Gogh ma che si orienterà anche in un espressionismo dal tratto vivido, che saprà bene come argomentare.