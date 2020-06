Il Fai e l’attrice: «Rio Grande, votiamo tutti»

Al nono posto con oltre 3.700 voti nella graduatoria nazionale del censimento dei ‘luoghi del cuore’ FAI, il bacino del Rio Grande di Amelia, sostenuto dalla delegazione FAI di Terni, sta viaggiando con ottimi risultati. Testimonial di spessore l’attrice Maddalena Crippa, da oltre 20 anni residente ad Amelia che, riferendosi al bacino del Rio Grande, parla di «un bene naturale ed architettonico dal valore inestimabile, ricco di due dighe antichissime di cui una delle poche superstiti ad arco dalla caduta dell’impero romano». È necessario però far risalire la graduatoria, «votare e votare – è l’appello del FAI di Terni – per il magnifico Rio Grande, per raggiungere vette che lo portino alla possibilità di usufruire di fondi che il FAI destina al recupero ed alla gestione dei beni di cui si fa carico».

‘LUOGHI DEL CUORE’ FAI, COME VOTARE PER IL RIO GRANDE