Il fratello fa perdere le tracce: ritrovato dopo un giorno

Da sabato non aveva più notizie del fratello 57enne, allontanatosi da casa a piedi, e così chiesto aiuto alla polizia di Stato di Perugia. Anche in altre occasioni l’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce per periodi prolungati ma, a differenza del passato, questa volta non aveva telefonato alla madre anziana per avvertirla. Di fronte alla segnalazione, gli agenti hanno attivato la geolocalizzazione del suo telefono che ha dato come ‘freedback’ la zona di Ponte San Giovanni. Così sono scattate le ricerche e domenica, intorno alle ore 19, il segnalante ha chiamato la polizia spiegando di essere riuscito a parlare con il fratello. Che gli aveva detto di essere stato ad Ancona e di trovarsi a bordo del treno per Foligno. Una situazione, quindi, presto rientrata con un sospiro di sollievo.

