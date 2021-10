Il Green Pass spinge i tamponi rapidi: intercettati più positivi fra i ‘no vax’

Sono 54 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore: un dato in controtendenza rispetto alle ultime settimane, in cui si assisteva invece ad un calo. Da notare l’altissimo numero di tamponi 9.635, di cui 8.109 antigenici, i cosiddetti test rapidi.

Tamponi spinti dal Green Pass

La spiegazione è logica: con l’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro scattato nella giornata di venerdì, tanti no vax sono corsi a fare il test rapido per poter ottenere il certificato verde. E fra loro, statisticamente, ma anche logicamente (non essendo vaccinati), c’erano dei positivi che finora erano sfuggiti alle ‘maglie’ dei test. Di conseguenza sale anche il numero delle persone in isolamento: misura che scatta automaticamente ogniqualvolta viene intercettato un positivo e quindi è direttamente proporzionale alle positività.