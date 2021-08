Il Grifo di Alvini ritrova il Curi e (mille) tifosi. Perugia-Cesena 2-0

Condividi questo articolo su

















Perugia-Cesena 2-0 (8′ Dell’Orco, 85′ Murano)

È di Dell’Orco il primo gol casalingo del Perugia targato Massimiliano Alvini. Lo realizza con un perentorio colpo di testa dopo appena 8 minuti nell’amichevole contro il Cesena, ultimo test match prima dell’esordio in una competizione ufficiale, domenica prossima in Coppa Italia contro il Sudtirol. Il raddoppio nel finale di Murano su rigore (fallo su Sounas), a cui si riferisce il video.

Buone sensazioni

Da segnalare la catena di sinistra con Dell’Orco e Lisi già in sintonia. Bene anche Falzerano, che spesso ha combinato con Melchiorri e Murano. Inevitabilmente, la ripresa è stata condizionata dai cambi, ma la strada è giusta e i tifosi, che hanno riabbracciato la squadra dopo la promozione in serie B conquistata tre mesi fa, sono soddisfatti. In attesa del mercato.

Cronaca

Secondo Tempo

39′ st – Rigore Perugia

Percussione di Manneh (subentrato poco prima a Lisi), palla a Sounas che subisce fallo.

Dal dischetto realizza Murano.

30′ st – Occasione Perugia

Bella azione di Sgarbi che crossa per Bianchimano, colpo di testa, Nardi salva il punteggio.

Inevitabilmente meno intensa la ripresa, anche a causa dei tanti cambi.

18′ st – Ammonito Angella

15′ st – Altri cambi

Sounas per Vanbaleghem; Righetti per Falzerano; Carretta per Bianchimano; Di Noia per Burrai.

9′ st – Occasione Perugia: lancio di Falzerano per Murano, dribbling e tiro, di poco a lato.

Nel Perugia escono Dell’Orco, Melchiorri e Kouan; dentro Sgarbi, Murano e Gyabuaa.

Primo Tempo

34′ pt – Occasione Perugia

Cross di Carretta dalla destra e Kouan da due passi di testa non colpisce bene favorendo l’intervento di istinto del portiere Nardi.

32′ pt bell’azione corale del Cesena conclusa con un destro di prima intenzione di Zecca dentro l’area, palla che sfiora la traversa.

8′ pt GOL DEL PERUGIA: SEGNA DELL’ORCO

Grande stacco in area di DellOrco che di testa anticipa tutti e insacca il gol del vantaggio.

Formazioni iniziali



Perugia: Chichizola; Angella, Curado, Dell’Orco; Falzerano, Kouan, Burrai, Vanbaleghem, Lisi; Melchiorri, Carretta.

Allenatore: Alvini.

In panchina: Moro, Righetti, Sgarbi, Manneh, Di Noia, Murano, Sounas, Gyabuaa, Bianchimano, Angori, Vano.

Cesena: Nardi, Candela, Adamoli, Gonnelli, Ardizzone, Ciofi, Zecca, Berti, Caturano, Bortolussi, Ilari.

Allenatore: Viali.

A disposizione: Benedettini (GK), Fabbri (GK), Ricci, Guerra, Bernardi, Boriani, Zanni, Tonin, Lepri, Campagna, Nannelli, Shpendi.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze.