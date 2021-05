Il ‘Nodino’ della discordia: comitati in piazza per dire ‘no’

Manifestazione del coordinamento ‘SciogliAMO il nodo di Perugia’, martedì pomeriggio in piazza Italia, per dire ‘no’ alla bretella stradale – cosiddetto ‘nodino’ di Perugia – fra Collestrada e Madonna del Piano. La protesta si è articolata in un flashmob, durante il quale è stato sciolto il nodo su un telo rosso che rappresentava la cicatrice che l’opera lascerebbe – secondo associazioni e comitati – sul territorio. Poi si è proseguito con la consegna alle istituzioni delle firme – circa 6 mila – raccolte attraverso la piattaforma change.org. Diverse le domande poste dal coordinamento: «Perché Anas non si sottopone alla valutazione ambientale strategica sul progetto preliminare, viste le modificate normative ambientali della zona? Perché già si spende denaro pubblico senza attendere l’esito degli interventi per il raddoppio delle rampe verso Perugia che la stessa Anas ha dichiarato essere allo studio? Perché non si dà ascolto alle determinazioni negative o fortemente critiche delle amministrazioni locali coinvolte? La presidente Tesei e la Giunta che ne pensano?».

