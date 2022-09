«Il nuovo Piano di gestione dei rifiuti in Umbria è tragicamente vecchio»

«Saremo sotto gli uffici regionali in cui avverrà la conferenza decisoria per la Valutazione ambientale strategica (Vas) relativa al nuovo Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti». Martedì 13 settembre, dalle 10, si svolgerà il secondo presidio di tutti i Comitati ambientali umbri, al Broletto a Perugia.

«Il nuovo Piano è tragicamente vecchio»

«La presenza dei Comitati è forte e determinata – scrivono – a sostegno della richiesta di cambiare radicalmente rotta sulla gestione dei rifiuti in Umbria, perché il nuovo Piano è tragicamente vecchio. Prevede infatti l’ampliamento delle discariche e la costruzione di un ulteriore inceneritore. Senza dimenticare che a Gubbio si intende usare i due cementifici anche per bruciare rifiuti. Questi sono strumenti che, com’è ormai noto, presentano gravi problematiche per la salute dei cittadini. Riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata di qualità, recupero, riciclo, riparazione e riuso: queste sono le strategie a cui si punta a livello europeo e che sono riassunte nella dettagliata proposta per la gestione virtuosa dei rifiuti che il Comitato umbro ‘Rifiuti zero’ presentò nel 2020 all’assessorato regionale. È ora che le istituzioni locali facciano realmente partecipare la cittadinanza alle scelte che influenzano la salute di tutti».