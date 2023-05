Il nuovo sindaco di Corciano è Lorenzo Pierotti (Pd, finora vice del primo cittadino uscente Cristian Betti). Sostenuto dalle liste Pierotti Sindaco, Uniti per Corciano, Alleanza Verdi-Sinistra e Lorenzo Pierotti Sindaco, ha avuto la meglio con il 66,49% (11 seggi) su Daniele Padovano (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Insieme per Corciano-Umbria Civica, 29,02% e 4 seggi) e Chiara Fioroni (M5S, 4,49% e nessun seggio). Non c’è bisogno del ballottaggio.

