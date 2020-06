Il Papa saluta Cascia e benedice le ‘apette’

Lo scorso 22 maggio nella tradizionale benedizione delle rose, che ha chiuso le celebrazioni solenni in onore di Santa Rita, sono state benedette 45 rose, che le monache agostiniane hanno inviato anche ai Presidenti delle Regioni, al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali e a Papa Francesco. Ora arrivano le lettere di ringraziamento.

La lettera del Papa

«Quale segno di vicinanza e di gratitudine per la preghiera a sostegno del mio ministero, benedico lei e l’intera comunità monastica, i padri agostiniani e le Apette dell’Alveare di Santa Rita». Sono le parole che Papa Francesco ha inviato alla priora del monastero Santa Rita di Cascia per ringraziare le monache che dopo la festa di Santa Rita gli hanno inviato le rose benedette.

«Ringrazio lei e le consorelle – ha sottolineato il Santo Padre – per il messaggio che mi avete fatto giungere unitamente all’omaggio delle rose benedette, simbolo dei cinque continenti, che ho deposto ai piedi della Madonna. L’intercessione della Mamma del cielo e della Santa dei casi impossibili ci ottenga di adempiere alla volontà di Dio a cui tutto è possibile».

«A nome delle Comunità Agostiniane di Cascia – ha commentato la priora suor Maria Rosa Bernardinis – ringrazio commossa Papa Francesco per la bella lettera che ci ha inviato. Siamo grate al Santo Padre per ogni parola e lo sentiamo vicino. In modo particolare ci ha toccate la sua benedizione per le nostre Apette, come chiamiamo con affetto le bambine e le ragazze provenienti da famiglie in difficoltà economica e sociale, che da oltre 80 anni accogliamo e cresciamo nell’Alveare di Santa Rita, parte del nostro monastero».

A proposito di ‘apette’, martedì 16 giugno dalle ore 16 in diretta streaming multicanale, sulla pagina Facebook Alveare di Santa Rita, sul canale YouTube Santa Rita da Cascia Agostiniana e sul sito istituzionale santaritadacascia.orgsi terrà l’evento ‘Porte aperte all’Alveare’.

La lettera di Mattarella

«La celebrazione della festa della santa, ha accompagnato significativamente la riapertura dell’Italia e spero continui ad accompagnarla con la sua protezione». Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale, con una lettera scritta di suo pugno, ha voluto inviare i suoi ringraziamenti alle claustrali, per il dono della rosa benedetta per la Festa di Santa Rita.

La lettera di Conte

Anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affidato ad una lettera il suo messaggio di gratitudine, nella quale ha sottolineato il significativo valore della rosa ricevuta, scrivendo alle agostiniane: «Le vostre preghiere, in un momento così delicato per la vita del Paese mi confortano personalmente e costituiscono un incoraggiamento per tutta l’attività di governo a lavorare per il bene comune».