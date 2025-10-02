di M.L.S.

‘Un giorno con Persichetto’ è la giornata dedicata al celebre cocktail nato tra le mura del RoLando e diventato negli anni un vero e proprio simbolo di Terni e che ora è possibile trovare anche in bottiglia. Venerdì 3 ottobre il RoLando Fuoricentro, in via Mola di Bernardo, dedicherà proprio al Persichetto una giornata speciale tra formazione e intrattenimento. Il programma prevede due momenti distinti: alle 14.30 una masterclass riservata ai bartender, occasione preziosa per scoprire i segreti del celebre cocktail e approfondire tecniche di miscelazione e approccio creativo al bancone. Dalle 18, invece, la serata prenderà vita con il Dj Set_Fusion Trumpet di Alessandro Petrucci che unisce elettronica e tromba dal vivo.