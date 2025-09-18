di M.L.S.

Festa grande da RoLando Cafè, giovedì, per il compleanno del Persichetto. Il noto cocktail tutto ternano legato indissolubilmente al nome del locale di via Lanzi è infatti nato nel 1980 grazie all’ingegno di Rolando Oddi, storico barman che con un mix rivoluzionario per l’epoca, diede vita a un drink che ancora oggi resta tra i più scelti in tutti i locali della città.

Per questo compleanno, il Persichetto ha ricevuto un regalo speciale: una bottiglia. Un gruppo di imprenditori ha studiato una formula innovativa e rivoluzionaria pronta per il mercato nazionale. Si tratta di Jacopo Borghetti e Luca Biondini dell’azienda Basico Lab, di Riccardo Antonelli, della società Mario Bros con i fratelli Simone e Francesco Manetti e Marco Masci, ovvero il RoLando Cafè, e ovviamente Rolando Oddi, il papà del Persichetto.

«Si pensava a un prodotto ufficiale – spiegano – come ad esempio quello realizzato a livello nazionale da Aperol e Campari, per poter uniformare la ricetta originale. Così abbiamo pensato alla bottiglia con la ‘base’ del Persichetto, ovvero vodka e liquore alla pesca che ciascuno potrà declinare a proprio piacimento aggiungendo prosecco o il brachetto, a seconda dei gusti». In tanti giovedì 18 settembre si sono dati appuntamento da RoLando Cafè per festeggiare il lancio del nuovo prodotto tra dj set, allegria e tanti gadget.

VIDEO – PARLA ROLANDO ODDI, IL ‘PAPÀ’ DEL PERSICHETTO

FOTO