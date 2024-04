Il Rotary di Terni ospita l’avvocato della casa’ Spaziani Testa

Serata dedicata al settore immobiliare, quella organizzata martedì dal Rotary Club di Terni presieduto da Francesco Montalbano Caracci. Ospite d’eccezione, l’avvocato Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di Confedilizia e ospite praticamente quotidiano di tutte le maggiori testate televisive italiane, oltre che autorevole opinionista in molte testate giornalistiche nazionali. Famoso come ‘l’avvocato della casa’, ha intrattenuto i numerosi soci rotariani e ospiti sul tema ‘La proprietà è sotto attacco? Patrimoniale, case green, affitti’. Presenti all’incontro il prefetto di Terni Giovanni Bruno e l’assessore al bilancio e alla cultura del Comune di Terni, Michela Bordoni. Giorgio Spaziani Testa è presidente di Confedilizia dal 2015, dopo esserne stato segretario generale dal 2011. E’ autore di numerosi articoli su riviste giuridiche, in particolare di diritto tributario. Direttore scientifico della rivista ‘Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare’, è uno dei maggiori esperti italiani in tema di tassazione immobiliare e direttive europee sugli immobili. Durante la serata rotariana ha affrontato molti temi riguardanti il settore immobiliare, dal dibattito sulla direttiva europea ‘Case green’ alla vicenda degli affitti brevi, dalle problematiche connesse alla riforma tributaria a quelle della tassazione sugli immobili, per citare solo alcune delle questioni affrontate. Una serata molto partecipata a cui hanno perso parte anche numerosi imprenditori locali ed i vertici di associazioni di settore.

