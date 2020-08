Il Sii riapre 4 front office dal 31 agosto

Riapriranno da lunedì 31 agosto i front office del Servizio idrico integrato a Narni, Amelia, Orvieto e Fabro. A comunicarlo è la società del presidente Carlo Orsini e dell’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio: l’accesso sarà consentito solo con prenotazione, post controllo della temperatura e uso della mascherina.

Gli orari



Le riaperture fanno seguito a quelle già avvenuta del front office principale di Terni. La società sottolinea che «i servizi informatici (www.siiato2.it) e telefonici rimangono una delle opzioni principali del Sii per svolgere tutte le funzioni erogabili agli sportelli (numero verde da fisso 800.093966, da cellulare 0744 441562). La riapertura ripristinerà gli orari e i giorni in vigore prima dell’emergenza covid e del lockdown. Di seguito gli orari.

Narni – martedì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 13 alle 15

Amelia – lunedì dalle 13 alle 15; mercoledì dalle 9 alle 12

Orvieto – lunedì dalle 9 alle 12 ;mercoledì dalle 9 e 30 alle 11 e 30 e dalle 13 alle 15; giovedì dalle 14 e 30 alle 16

Fabro – martedì dalle 13 alle 15; giovedì dalle 9 alle 12

Come si entra. Novità in via Farini



L’ingresso sarà consentito solo previa prenotazione (richiesta attraverso siiato2.it oppure contattando il numero verde 800 093 966). Ad ogni utente sarà misurata la temperatura corporea e l’autorizzazione arriverà solo a chi non presenta febbre (oltre 37,5); mascherina obbligatoria. Infine il front office di via Farini a Terni: «Alla luce delle riaperture stabilite – sottolinea la società – per tutti gli altri sportelli, gli uffici resteranno aperti al pubblico tre giorni a settimana, a partire sempre dal 31 agosto. Questi gli orari: Lunedì dalle 8 e 30 alle 15, mercoledì dalle 14 alle 16 e venerdì dalle 8 e 30 alle 12. Le modalità di accesso sono le tesse previste per tutti gli altri uffici al pubblico in considerazione delle norme anti contagio».