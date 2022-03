Il tampone è positivo e se la prende con la farmacista: arriva la polizia

Ha fatto il tampone in farmacia, è risultato positivo e quando la farmacista gli ha detto che avrebbe comunicato il suo nome alla Usl2 per l’isolamento contumaciale, ha iniziato a dare in escandescenze, inveendo e urlando contro l’addetta. Che, spaventata, ha chiamato la polizia. Il fatto è accaduto a Foligno. Quando gli agenti della Volante sono arrivati sul posto, l’uomo – un 65enne folignate – si era già allontanato. Allora sono andati a casa sua per verificare se stesse rispettando la misura. In effetti l’uomo era lì e, già che c’erano, i poliziotti lo hanno invitato ad osservare le norme sulla quarantena, evitando ‘alzate di ingegno’.

