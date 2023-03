Il ternano Andrea Mangoni verso la guida della holding dei Benetton

Un ternano alla guida della nuova holding dei Benetton: è Andrea Mangoni, manager di lunga esperienza e già ad di Acea, il professionista che sarebbe stato individuato quale nuovo amministratore delegato di Mundys, la società che prenderà il posto di Atlantia, con un fatturato di 7,4 miliardi tra infrastrutture e mobilità sostenibile e integrata. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano La Stampa.

Il curriculum

Nato a Terni nel 1963, una laurea in scienze economiche, Mangoni ha iniziato la propria carriera collaborando con Inter-American Development Bank, occupandosi di progetti di ristrutturazione in Brasile e Argentina. Nel 1996 ricopre in Acea il ruolo di responsabile della finanza straordinaria e coordina le attività relative al collocamento in Borsa della società, avvenuto nel 1998. In seguito è responsabile della pianificazione e, dal 2001, è cfo. Nel 2003 viene nominato amministratore delegato. Nel 2009 entra a far parte di Telecom Italia nel ruolo di cfo Groupe e di presidente operativo di Telecom Italia Sparkle, società responsabile della gestione del traffico e della rete internazionale. E’ inoltre responsabile dell’ERM di Telecom dal 2009 al 2012. Nel 2012 viene nominato direttore generale International Operations di Telecom Italia e gestisce, fra l’altro, la crisi e il rilancio di Tim Brasil, diventandone ceo. Da giugno 2013 a marzo 2015 ricopre il ruolo di presidente e ceo di Sorgenia (Gruppo CIR) e gestisce la ristrutturazione finanziaria della società. Nel 2015 ricopre la carica di direttore generale di Fincantieri che lascia dopo pochi mesi. Dal 2016 è amministratore delegato di doValue S.p.A., già doBank S.p.A.. Tra marzo 2018 ad aprile 2019 e nuovamente da settembre 2019 è presidente del consiglio di amministrazione di Italfondiario S.p.A., società del Gruppo doValue. Da luglio 2019 ad aprile 2021 è presidente del consiglio di amministrazione di Altamira Asset Management s.a., società di diritto spagnolo del Gruppo doValue di cui attualmente è consigliere di amministrazione. Inoltre da agosto 2020 ricopre ad interim la carica di ltaly Country & Region Manager del Gruppo doValue.