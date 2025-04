di Maria Luce Schillaci

Si chiama Riccardo Talotti, ha 25 anni ed è nato a Terni. Riccardo è un content creator e storyteller digitale, conosciuto online come Talox. Racconta le storie più incredibili del calcio in giro per il mondo, unendo passione, ironia e autenticità, sempre con l’obiettivo di emozionare e coinvolgere chi lo segue. La notizia è che il giovane ternano è stato scelto da TikTok e dalla Serie A come loro volto ufficiale su TikTok per raccontare l’ultima parte di campionato.

«È un riconoscimento importante per me – dice Riccardo – che premia il lavoro fatto in questi anni nel portare un modo nuovo di vivere e raccontare il calcio sui social, vicino alle emozioni dei tifosi e al cuore delle storie sportive». Tutto parte dalla passione per il calcio e per il mondo dei social: «Ho iniziato per gioco nel 2016 – racconta – condividendo contenuti legati al calcio. Con il tempo ho trovato una mia identità precisa: raccontare il lato più umano, nascosto e affascinante di questo sport. Le storie vere, quelle che lasciano il segno, spesso lontane dai riflettori ma piene di significato».

Riccardo Talotti ama la sua città e lo dice chiaramente: «Terni rappresenta le mie radici. A differenza di molti, non sono andato via: ho scelto di restare qui perché credo davvero nel potenziale di questa città. Penso che anche da qui si possa costruire qualcosa di grande. Ed è da Terni che racconto il mio mondo, portandola con me ovunque vada. Il mio obiettivo – aggiunge – è sempre stato quello di offrire un racconto diverso nel panorama sportivo italiano. Non inseguo le mode ma le emozioni, le storie vere, e cerco ogni giorno di costruire un percorso coerente, credibile e profondamente mio. Farlo, restando fedele a me stesso e alla mia città, è la mia vittoria più grande».